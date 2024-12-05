Большинство действий в сфере градостроительства имеет цифровой след: что значит для застройщиков

Градостроительный кадастр государственного уровня содержит цифровой след каждого действия в сфере градостроительства. Это уже позволяет отслеживать возможные махинации как со стороны застройщиков, так и коррумпированных чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Кроме этого, активно проводят верификацию адресов для соответствующего Реестра, что означает проведение инвентаризации объектов недвижимости, благодаря чему формируется более точная и актуальная база для налоговых целей.

По ее словам, цифровизация сферы строительства, которая продолжается, по сути, с 2019 года, когда появился законопроект о появлении и запуске Единой Государственной электронной системы в сфере строительства, уже позволила сэкономить государству миллиарды гривен за счет минимизации коррупционных действий в сфере градостроительства.

Недавно запустили в эксплуатацию зонтичную над рядом цифровых инструментов систему - Градостроительный кадастр государственного уровня, направленный на защиту общин и регионов от злоупотреблений и внесение несанкционированных изменений в градостроительную документацию. Это, объяснила Шуляк, еще один коррупционный предохранитель в одной из наиболее коррумпированных в Украине сфер - строительной.

"В Кадастр вошли все цифровые реестры, которые уже успешно работают в Украине – ЕГЭСБ, Единый государственный реестр административно-территориальных единиц и территорий общин, Единый государственный реестр адресов, реестр зданий и сооружений, а также реестр поврежденного и уничтоженного в результате войны жилья. Это не еще одни реестры ради реестров. Это цифровизация процессов, для которых раньше нужны были чиновники. которые брали взятки. Теперь их становится все меньше, потому что они, благодаря цифровизации в процессе строительства, становятся просто ненужными", - подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что по результатам международной экспертизы, в сфере градостроительства одним из критических с точки зрения коррупции рисков на уровне ОМС является предоставление разрешений на разработку детальных планов территории. Второй в этом списке риск – выдача градостроительных условий и ограничений. Чтобы ее преодолеть, нужно принять современную градостроительную документацию, наполнить ею Градостроительный кадастр, через который можно будет формировать градостроительные условия и ограничения автоматически - на основе документации, которая есть в системе Кадастра.

"Если по тому или иному объекту ее достаточно и с ней все в порядке – градостроения выдаются автоматически. Если нет – то автоматически не выдаются. И застройщик, который раньше мог договориться с чиновником за деньги, не может ничего поделать. сохранять цифровой след каждого действия, что усложнит возможные махинации или подделки. Некоторые документы будут формироваться автоматически благодаря интеграции с другими реестрами, в том числе данные о градостроительных условиях, ограничениях и строительных паспортах застройки земельных участков", - отметила председатель комитета градостроительства.

Она также сообщила, что в настоящее время продолжается наполнение одной из важнейших составляющих Кадастра - Реестра адресов. В нем уже верифицировано более 150 тыс. улиц, а 15 городов полностью завершили верификацию всех своих улиц. Верификация адресов, объяснила Шуляк, фактически означает проведение инвентаризации объектов недвижимости, что позволит создать более точную и актуальную базу налоговых целей.

"Таким образом, реестр будет способствовать повышению эффективности администрирования налогов на недвижимое имущество, поможет избежать возможных несоответствий в базах данных и обеспечит прозрачность и справедливость в начислении налогов", - подчеркнула Шуляк.

Нардеп также напомнила, что с 1 января 2025 года С 1 января 2025 года вступает в силу Закон №711 – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель". Согласно ему, каждое украинское территориальное общество должно приступить к разработке плана своего пространственного развития. Общины, не имеющие плана пространственного развития, не смогут заниматься отводом земельных участков, их жители – изменять целевое назначение своих участков, а предприниматели расширять бизнес.