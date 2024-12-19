Большинство мужчин в Украине допускают, что им придется воевать

Чаще всего о возможности стать ветераном говорили жители центральных и западных регионов, молодые респонденты, мужчины, и те, кто имеет родственников и близких, которые воевали с 2014 года и воюют сейчас.

Среди мужчин 57% допустили, что могут стать ветеранами в будущем, противоположного мнения 37% респондентов.

Большинство (54%) опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в военных действиях на территории Украины, с 2014 по 2021 годы. 71% имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года. По сравнению с предыдущими опросами, начиная с 2022 года, растет количество тех, чьи близкие сегодня воюют на фронте.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 5-6 декабря 2024 года среди 1000 респондентов в возрасте во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.