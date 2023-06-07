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Большинство американцев одобряют увеличение военной и финансовой помощи Украине

Фото: большинство американцев за помощь Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство граждан США (56%) поддержали отправку большего количества американского оружия и финансовой помощи Украине для отпора вторжению российских войск. Это примерно столько же, сколько и в февральском опросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Reuters/Ipsos.

Но эта поддержка неравномерно распределяется между двумя политическими партиями. Около 73% демократов заявили, что поддерживают увеличение помощи, по сравнению с 44% республиканцев.

Общественное одобрение президента США Джо Байдена составил 41%, что близко к самому низкому уровню его президентства. Однако он мало что изменилась после напряженных переговоров с республиканцами в Конгрессе по поводу долга федерального правительства.

Экономика оставалась главной проблемой для американцев на фоне высоких темпов инфляции и стремления центральных банков укротить цены за счет повышения процентных ставок, что сделало ипотечные кредиты и автокредиты более дорогими.

На прошлой неделе демократ Байден достиг соглашения со спикером Палаты представителей США республиканцем Кевином Маккарти, о приостановке лимита федеральных заимствований после нескольких недель переговоров. Сделка предотвратила финансовую катастрофу, которая развернулась бы, если бы правительство было вынуждено прекратить оплачивать все свои счета.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что только 27% американцев одобряют то, как Маккарти справляется со своей работой.

Опрос Reuters/Ipsos собрал ответы 1056 взрослых с использованием общенациональной репрезентативной выборки в течение 3-6 мая.

Помощь Украине

В целом Палата представителей и Сенат одобрили военную и другую помощь Украине на сумму более 113 млрд долларов после вторжения России в феврале 2022 года. Все четыре транша помощи прошли при решительной поддержке как республиканцев, так и демократов, хотя все они были одобрены, пока демократы контролировали как Сенат, так и Палату представителей.

Однако борьба за повышение потолка госдолга США вновь разожгла дебаты в Конгрессе по поводу финансирования Украины. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не допустит автоматического голосования по дополнительному закону о расходах в Палате представителей, возглавляемой республиканцами.

"Неважно, Украина это или что-то еще. Мысль о том, что кто-то хочет сделать дополнение после того, как мы только что пришли к соглашению, - это попытка сорвать соглашение", - сказал Маккарти.

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