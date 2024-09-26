Больше, тоньше и интеллектуальнее: детали релиза iPhone 16 и других новинок на Apple Glowtime

Ивент Apple 2024 года под названием "Glowtime", состоявшийся 9 сентября, подарил миру ряд долгожданных новинок. Компания представила умные часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2, наушники AirPods 4, а также iPhone нового поколения – 16 и 16 Pro.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Алло".
Начнём с умных часов. Series 10 стали самыми тонкими Apple Watch за всю историю линейки. При этом дисплей новинки на 30% больше, чем у предыдущих моделей — так что места на экране теперь хватит всем и каждому.
Кроме того, в Series 10 нас ждут:
Apple Watch Ultra 2 также представлен в новом исполнении. Эта модель имеет корпус из черного титана с матовой отделкой. Устройство работает на watchOS 11, который включает расширенные функции с использованием искусственного интеллекта, а также новые циферблаты и приложения.
Apple представила обновленные наушники. AirPods 4 обладают новым дизайном, направленным на улучшение комфорта и качества звука. Они оснащены чипом Apple H2 и получили обновленную акустическую архитектуру с открытым дизайном. AirPods 4 хранятся и заряжаются в наиболее компактном кейсе, который имеет порт USB-C и обеспечивает до 30 часов автономной работы.
Также компания анонсировала версию с функциями активного поглощения и прозрачности. Эта модель поддерживает беспроводную зарядку кабелем от Apple Watch и зарядными устройствами, сертифицированными по стандарту Qi. Также устройство имеет встроенный в футляр динамик и систему локаторов.
Чем еще запомнится обновление линейки AirPods:
В общем обновилась фирменная гарнитура Apple как аппаратно, так и программно.
Переходим к главным героям вечера – новеньких iPhone 16 и 16 Plus. Apple называет их первыми айфонами новой эры – эры искусственного интеллекта Apple Intelligence. Бета-версия Apple Intelligence будет доступна нынешней осенью на всех моделях iPhone 16, а также на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Для работы бета-версии необходимо выбрать английский (США) как язык Siri и язык операционной системы на устройстве.
Внешне нас ждут:
Улучшенное время автономной работы реализуется как благодаря новому чипу, так и силам увеличенного аккумулятора.
Ну и напоследок – самые мощные и технологичные iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Корпус новинок выполнен из титана, а дисплеи стали еще больше – 6.3 и 6.9 дюйма соответственно. Экраны окружены супертонкими рамками, что выглядит просто потрясающе.
За производительность Pro-моделей отвечает чип A18 Pro с улучшенными возможностями графического процессора. Также нас ждут:
Apple не перестает поднимать планку качества и инноваций, и в 2024 году компания снова представила наиболее технологичную линейку – на этот раз с продвинутыми возможностями на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Также компания задала новые стандарты в категориях умных часов и наушников. Предзаказ на новинки Apple стартует уже 20 сентября, а с 27 сентября они появятся на полках магазинов. Следите за обновлениями на АЛЛО!
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