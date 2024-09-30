Больше роскоши: Volkswagen изменит концепцию разработки интерьеров машин

В приоритете Volkswagen останется функциональность, а не вычурность, но чрезмерная экономия останется в прошлом.

"Мы попытаемся отказаться от дешевого пластика и вложить деньги в ткани", – подчеркнул Миндт.

По его словам, примером разумной экономии может служить упрощение дверной карты. Теперь она состоит из трех частей, но в будущем эта деталь будет отформована из одного элемента с ручкой двери и подлокотником посередине. Дизайнеры сфокусируются на точках столкновения, то есть продолжат вкладываться в те элементы, которые больше совместно используются водителем и пассажирами.

Интересно, что дерзкий дизайн у Volkswagen не считают крутым: необходимости быть агрессивным на публике нет. По мнению менеджеров, важно придавать автомобилю приятный вид, и это позволит клиентам выделяться.

В детали новых моделей Volkswagen оба руководителя дизайнерских бюро не удавались, но отметили, что работа ведется и над электромобилями, и над автомобилем из ДВС.