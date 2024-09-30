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Больше роскоши: Volkswagen изменит концепцию разработки интерьеров машин

Фото: Volkswagen изменит концепцию разработки интерьеров машин (vw-mms.de)
Автор: Константин Широкун

Компания Volkswagen планирует отказаться от использования на своих автосалонах из дешевого пластика. Таким образом, немецкий автопроизводитель ищет способы сделать интерьеры более премиальными.

Об этом заявил руководитель отдела дизайна Энди Миндт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top Gear.

В приоритете Volkswagen останется функциональность, а не вычурность, но чрезмерная экономия останется в прошлом.

"Мы попытаемся отказаться от дешевого пластика и вложить деньги в ткани", – подчеркнул Миндт.

По его словам, примером разумной экономии может служить упрощение дверной карты. Теперь она состоит из трех частей, но в будущем эта деталь будет отформована из одного элемента с ручкой двери и подлокотником посередине. Дизайнеры сфокусируются на точках столкновения, то есть продолжат вкладываться в те элементы, которые больше совместно используются водителем и пассажирами.

Интересно, что дерзкий дизайн у Volkswagen не считают крутым: необходимости быть агрессивным на публике нет. По мнению менеджеров, важно придавать автомобилю приятный вид, и это позволит клиентам выделяться.

В детали новых моделей Volkswagen оба руководителя дизайнерских бюро не удавались, но отметили, что работа ведется и над электромобилями, и над автомобилем из ДВС.

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Volkswagen