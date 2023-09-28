Больше половины украинцев почувствовали ухудшение экономического положения за полгода

Оценки положения в Украине в целом хуже: 73% почувствовали ухудшение, 13% - говорят об отсутствии изменений, 9% - об улучшении.

Как отмечают социологи, в целом положение дел в экономике респонденты оценивают лучше, чем в прошлых опросах, однако наблюдается рост негативных оценок в будущем.

Да, говоря об экономике страны в будущем 29% респондентов ожидают улучшения, 26% - думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения.

Что касается личной ситуации - 23% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно не изменится, 21% - имеют пессимистические взгляды на этот счет.

Опрос был проведен 5-7 сентября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Оценки респондентов и реальное положение дел

Данные статистики говорят о том, что реальные зарплаты украинцев уже начали расти. В июне 2023 года средняя зарплата составила 16 тысяч гривен, что на 14,7% больше, чем год назад. В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

Кроме того, экономика Украины тоже понемногу растет. По данным Госстата, во ІІ квартале 2023 года ВВП вырос на 0,8%.