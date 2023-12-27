Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране

При подготовке материала использовались заявления министра финансов Сергея Марченко, профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Городниченко, эксклюзивные комментарии юристов, пресс-службы НБУ, а также заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило и главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева.

Что такое "военные рельсы", на которые, по словам министра финансов Сергея Марченко, должна перейти украинская экономика ради победы в войне против России? И по каким "рельсам" движется украинская экономика уже почти два года полномасштабной войны, не говоря уже о том, что война России против нас продолжается с 2014 года?

О чем сказал министр финансов

Министр финансов Украины Сергей Марченко на прошлой неделе заявил, что украинцам вероятно придется снизить уровень потребления товаров и услуг в несколько раз. По его мнению, украинцы потребляют слишком много импортных товаров, из-за чего огромные объемы валюты тратятся не на военные цели, а на потребительские товары. Это в свою очередь ослабляет экономический потенциал Украины.

"Скажу как министр финансов, что военные рельсы — это не только о военной индустрии, это и о понимании общества, что у нас война. К сожалению, пока мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления. Нам нужно уменьшить его в несколько раз, потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги, это определяет наш экономический потенциал", - отметил Марченко .

Министр финансов Сергей Марченко (фото: Getty Images)

По словам министра, военные экономические "рельсы", в частности, будут предусматривать другие налоговые и расходные режимы. "Мы к этому должны готовиться и, думая о 2025 году, должны закладывать соответствующие сценарии", - предупредил министр.

На какие вопросы следует ответить

Прежде всего следует разобраться, что предполагает военная экономика. Для этого, в частности, следует ответить на три блока вопросов.

№1 Что означает переход экономики на военные рельсы для граждан?

Как могут измениться доходы граждан?

В какой степени может сократиться потребление?

Грозит ли, например, физическим лицам конфискация в пользу государства валютных вкладов в банках? Что на этот счет говорит законодательство?

№2 Что означает переход экономики на военные рельсы для бизнеса?

Что это значит для бизнеса - государственного и частного?

Угрожает ли юридическим лицам конфискация в пользу государства валютных средств на счетах в банках?

В какой степени может быть сужен список товаров критического импорта?

На что могут рассчитывать экспортеры – на стимулирующую помощь от государства или, например, на ужесточение требований по продаже валютной выручки?

Как может измениться система взимания налогов, акцизов, таможенных пошлин и т.п.?

№3 Что означает переход экономики на военные рельсы для государства?

Как изменятся приоритеты государственных расходов?

Как изменятся государственные приоритеты в производственной сфере?

Каких изменений следует ожидать в налогообложении?

Как изменится роль силовых и "полусиловых" (фискальных) органов в экономике?

Как именно будут "закручивать гайки" контролирующие органы, Таможня, Налоговая?

Что предполагает военная экономика

Военная экономика формируется государством с учетом ограничений экономических, социальных и других свобод граждан во время войны на основании законодательства о военном положении. В Украине правовой режим военного положения определяется Законом "О правовом режиме военного положения".

Экономика оказывает влияние в целом на ход и исход войны. Во-первых, экономика является объективной основой возникновения социальных конфликтов, разрешаемых через войну. Во-вторых, экономика является материально-технической базой вооруженной борьбы. Чтобы вести войну, необходимо оружие и многое другое, что дает экономика. Именно экономика с помощью военной техники и человеческих ресурсов обуславливает организацию, формы и способы вооруженной борьбы, военную тактику и стратегию.

Взаимосвязь между экономикой и войной носит двусторонний характер:

война отвлекает значительные финансовые, материальные и человеческие ресурсы из производственной сферы в непродуктивную непроизводственную сферу;

война и военные нужды формируют структуру самой экономики;

война ведет к прямому уничтожению производительных сил, и в этой связи встает задача сохранения производства, рабочей силы и обеспечения живучести экономики.

Как это было в США во время Второй мировой войны

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко в статье для издания "Вокс Украина" еще в первые месяцы полномасштабного российского вторжения перечислил те уроки, которые Украина должна извлечь для себя из опыта Второй мировой войны.

Профессор Юрий Городниченко (фото: Getty Images)

Во-первых, война требует огромной мобилизации экономики. В разгар Второй мировой войны расходы государств на армию составляли очень большую долю ВВП: 42% в США, 55% в Великобритании, 70% в Германии и 74% в Японии. Это значит, что личное потребление нужно было ограничить. Эта цель была достигнута посредством сочетания нескольких стратегий – от стимулирования сбережений до прямого запрета на покупку товаров для частного потребления. К примеру, в период между 1943 и 1945 годами американские потребители не могли покупать новые автомобили.

Во-вторых, хотя капиталистические страны сохранили рыночные экономики во время войны, правительства играли решающую роль в распределении ресурсов.

В третьих, наиболее узкими местами были стратегические материалы. Всем странам пришлось бороться с нехваткой продовольствия, резины, нефти. Неспособность Японии и Германии обеспечить поставки сырьевых материалов сделала их военные операции ограниченными.

То, что в 2022 году в первые недели вторжения в Украину российские войска не слишком продвинулись (у российской техники буквально закончилось топливо), подчеркивает важность материально-технического обеспечения.

В-четвертых, иначе происходили государственные закупки. В целях обеспечения быстрых и стабильных поставок правительство США перешло от тендерных контрактов к прямым переговорам. Правительство отдавало большие, сложные заказы крупным фирмам, поскольку они имели больше организационного капитала и с большей вероятностью могли изготовить продукцию. Массовое производство имело решающее значение для снижения издержек.

В-пятых, войны стоят очень дорого, а значит, должна быть надежная модель финансирования, которая будет поддерживать высокие темпы военной экономики. К примеру, в Украине подсчитали, что для поддержки военных действий и экономики стране нужно 5-7 миллиардов долларов в месяц (около 40-50% месячного довоенного ВВП).

В связи с огромными затратами на закупку оружия во время Второй мировой войны правительства вынуждены были повысить налоги. К примеру, количество домохозяйств в США, уплачивавших налог на доходы, выросло с 4 миллионов в 1939 году до 50 миллионов в 1945 году. Помимо расширения налоговой базы администрация Рузвельта повысила налоговые ставки; при этом ставка для самых высоких уровней дохода достигала 90%. Однако даже этого колоссального увеличения налоговых поступлений оказалось недостаточно. И фактически большинство войн не финансируется налогами.

Федеральная резервная система не только печатала деньги для непосредственного приобретения государственных долговых ценных бумаг, но и удерживала процентные ставки на низком уровне, чтобы минимизировать расходы по обслуживанию государственного долга. 85 миллионов американцев (из общей численности населения чуть меньше 140 миллионов) в период с 1941 по 1946 год приобрели государственные ценные бумаги. Многие выбрали автоматические отчисления со своей зарплаты на покупку военных облигаций.

Возвращаясь к войне в Украине, профессор Городниченко отмечает, что если страна хочет победить в войне на истощение, отечественная экономика должна работать. Очевидно, Украина не может слепо копировать стратегии времен Второй мировой войны, но многие уроки с тех пор - мобилизация, централизация, сосредоточенность на защите снабжения и производственных линий, массовое производство - остаются актуальными. Война на истощение с пустым бюджетом невозможна.

Ученые и юристы предостерегают

Замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило констатирует: переход экономики Украины на военные рельсы происходит уже сейчас. И должно интенсивно продолжаться в дальнейшем. Ключевое условие – способность экономики в долгосрочном периоде стабильно функционировать, обеспечивая как военное производство в пределах возможного, так и текущее функционирование страны.

Эксперт напоминает слова Президента, который отметил, что для обеспечения одного бойца Сил обороны должны работать шесть человек в гражданском секторе – не только наемные работники, но и предприниматели – налогоплательщики. Стабильно наполняя бюджет, экономика создает возможности финансирования Сил обороны. А функционирование экономики обеспечивается в значительной степени потреблением, собственно военным производством, экспортом, строительством и восстановлением.

"Соответственно должна работать финансовая система. Не допуская игрищ в пирамиды депозитных сертификатов, запуская в оборот имеющийся ликвидный ресурс, который во многом получается от тех же бюджетных расходов", - объясняет собеседник РБК-Украина.

Уверен он и в том, что ни в коем случае нельзя блокировать расходы местных бюджетов на развитие. Но направлять их следует так, чтобы они максимально расширяли внутренний спрос.

Ну и вечное – нужно блокировать нецелевое, необоснованное использование средств и особенно коррупционные действия.

"Украинская экономика начала переход на военные рельсы еще с началом войны в 2022 году. Как мы видим, такой переход все еще происходит и связан с планомерным переводом национальной экономики на функционирование в условиях особого периода и точечным применением в Украине мер правового режима военного положения. Некоторые из этих мер уже были введены, а некоторые применялись не так активно и массово", - констатирует адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Андрей Литвин.

По его мнению, под дальнейшим переводом экономики на военные рельсы, учитывая заявления топ-чиновников о необходимости сокращения общественного потребления, можно понимать более активное применение, например трудовой повинности граждан, введение нормированного обеспечения населения продовольственными и непродовольственными товарами, усиление использования предприятий и их работников для нужд обороны, усиление конфискации частной собственности для нужд обороны, и прочее. Список более конкретных мер по обеспечению функционирования экономики в особенный период обязан сформировать КМУ.

"Существует ли угроза конфискации в пользу государства валютных ценностей физических и юридических лиц - это возможно. Ведь законодательством предусмотрена такая мера правового режима военного положения как принудительное отчуждение имущества. В свою очередь бизнес может ожидать усиления использования их производственных мощностей и работников, или конфискации их собственности для нужд обороны. Следует помнить, что на кону стоит жизнеспособность Украины. И если государству понадобятся дополнительные ресурсы, то оно вправе это сделать", - предупреждает юрист.

Вместе с тем, считает Андрей Литвин, если государство будет применять вышеуказанные меры, то не массово и постепенно. Скорее всего, государство пойдет по пути изменения налогового регулирования, увеличения налогов, пошлин и других сборов. Особенно это касается импортных товаров.

Что касается перечня товаров критического импорта, то если его и будут сужать, то только ради стимулирования его производства внутри государства. Именно таким образом попытаются усилить наполнение бюджета и аккумулировать средства в национальной экономике, уверен Андрей Литвин.

Его коллега "по цеху" - управляющий партнер юридической фирмы "Сирота Дзис Мельник и партнеры" Дмитрий Сирота предупреждает: если под "военной экономикой" будет пониматься увеличение налогов, давления на бизнес, тотальное изъятие имущества на нужды Сил обороны, то это существенно ударит по бизнесу и может привести не только к отсутствию инвестиций, но и к массовому выходу бизнесов за пределы Украины. Такой подход будет явно неразумным и приведет к банкротству государства и потере последних ресурсов.

По словам юриста, перевод экономики на "военные рельсы" должен всегда учитывать два ключевых фактора.

Первый – отказ от ненужных и не ключевых для выживания страны расходов. К примеру, благоустройство, парки, плитка на тротуарах, новые дороги и тому подобное точно могут подождать. Все эти ресурсы должны быть направлены исключительно на оборону.

Второй фактор – должна произойти максимальная либерализация бизнеса, которая создаст условия для привлечения инвестиций и мощного развития бизнеса уже сейчас.

Среди неотложных потребностей - введение многолетних налоговых льгот по налогу на прибыль и НДС. Необходимо обеспечить стабильность правового режима для иностранных инвесторов в большинстве секторов экономики.

"Не нужно бояться непоступления средств в бюджет. Масштабирование бизнеса за счет либерализации обеспечит его рост. В то время как налоговое давление лишь приведет к сворачиванию и выходу работающего бизнеса. Как результат – уменьшение бюджетных поступлений", – предупреждает юрист.

Должно полноценно заработать страхование военных рисков за счет фонда, гарантированного правительством. Среди других требований времени – максимальное упрощение регуляторных и разрешительных процедур реализации бизнес-проектов; создание инвестиционных площадок, готовых к запуску в минимальные сроки после нахождения инвестиций; прекращение давления правоохранительных и налоговых органов на бизнес.

"Военная экономика" - это не конфискации и репрессии, а направление ресурсов государства, прежде всего, на военные нужды. Это максимальные преференции для ВПК и сопутствующих отраслей с одновременной либерализацией экономики с целью привлечения инвестиций», - резюмирует Дмитрий Сирота.

Даниил Гетманцев против

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в комментарии для РБК-Украина отмечает, что из всех инструментов, предусмотренных законодательством о правовом режиме военного положения, правительство использует лишь те, которые исключительно необходимы или без которых решений задач обороны будет невозможным.

Даниил Гетманцев (фото: Getty Images)

"За 22 месяца полномасштабной войны ни от кого из высшего военно-политического руководства не звучало даже предположения о, например, "трудовой повинности". Вместо этого в рамках государственной программы "Армия восстановления" для временно безработных граждан предложено добровольное участие в посильных общественных работах. С уровнем оплаты, который значительно превышает пособие по безработице, и возможностью в любое время прекратить такую деятельность», – отмечает Даниил Гетманцев.

Он убеждает, что ни разу от власти не звучало предложений, например, о "квартирной повинности" или "ограничениях торговли". За исключением алкоголя, при этом не полное ограничение, а в пределах определенных временных рамок.

Гетманцев отмечает: благодаря стабильному финансированию от партнеров, оказанию ими военной помощи, удержанию режима макроэкономической и валютно-курсовой стабильности, увеличению поступлений в бюджет - в настоящее время удается избегать отклонений от привычных рамок экономической деятельности. В том числе избегать изменения системы налогообложения, реформирование которой по европейским стандартам будет проходить уже после завершения войны в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

"Несмотря на значительные военные расходы, в 2024 году государство в два этапа увеличит минимальную заработную плату, в плановом режиме проведет очередную индексацию пенсий и продолжит выполнять все свои социальные обязательства, предусмотренные законодательством Украины", - уверяет Даниил Гетманцев.

Оптимистический Нацбанк

В Национальном банке Украины в ответ на запрос РБК-Украина отметили, что параметры, при которых будет работать экономика в случае перехода на "военные рельсы", неизвестны. Поэтому регулятор ограничился прогнозом, заложенным в базовый октябрьский макропрогноз НБУ.

Так, согласно макропрогнозу НБУ, потребление в следующем году и дальше будет восстанавливаться - вырастет на 5,7% после нынешнего увеличения на 3,8%. Оно будет оставаться ниже потенциального уровня из-за последствий полномасштабной войны. В то же время постепенное возобновление потребления поддержит украинскую экономику.

Оживлению частного потребления будут способствовать, в частности, ожидаемый рост доходов граждан как в реальном (то есть уже с учетом инфляции), так и в номинальном измерении. Так, по прогнозу НБУ, в 2024 году номинальные доходы возрастут на 15,8%, а реальные – на 6,9%. В 2025 году рост доходов в номинальном измерении составит 14%, в реальном – 6,2%.

Увеличению доходов будет способствовать восстановление экономической активности и сохранение мягкой фискальной политики.

В НБУ отмечают: стабильность экономики в военное время может быть достигнута, в частности, путем проведения центробанком жесткой и независимой монетарной политики, фискальной консолидации со стороны правительства, структурных реформ и использования рыночных инструментов для наполнения бюджета.