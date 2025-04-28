5 самых богатых спортсменов всех времен: они заработали больше, чем олигархи!

Спорт - это не только борьба за медали и титулы, но и возможность построить настоящую финансовую империю. Самые успешные атлеты благодаря своим достижениям, рекламным контрактам и бизнес-проектам накопили состояние, которое превосходит капиталы известных бизнесменов и олигархов.
РБК-Украина публикует рейтинг самых богатых в мире спорта и рассказывает, как им удалось заработать миллиарды.
Аргентинский футболист и 8-кратный обладатель золотого мяча Лионель Месси закрепился среди самых богатых спортсменов мира. Его доходы формируются из зарплат в клубах "Барселона", ПСЖ и "Интер Майами", а также из контрактов с Adidas, PepsiCo и другими глобальными брендами.
Месси также активно инвестирует в недвижимость и цифровые технологии. Сейчас футболист продолжает играть в "Интер" из Майами, владеет шикарным особняком, имеет яхту и автопарк.
Леброн Джеймс - пример того, как современный спортсмен может сочетать игру на самом высоком уровне с впечатляющим бизнес-портфелем.
Кроме зарплаты в НБА и рекламных контрактов с Nike, Pepsi и AT&T, Леброн инвестирует в кинопроизводство (SpringHill Company), владеет долей в клубе "Ливерпуль" и активно развивает свою медиаимперию. Сейчас Джеймс является одним из самых узнаваемых спортсменов на планете.
Португальская суперзвезда Криштиану Роналду доказал, что футбол может приносить больше, чем просто гонорары за игру.
Кроме зарплат в топ-клубах и контрактов с национальной сборной, Роналду имеет прибыльную линию одежды, парфюмерии CR7, а также миллионные сделки с Nike, Binance и другими мировыми брендами. Также Криш является большим ценителем часов и даже имеет собственную линейку аксессуаров совместно с Jacob&Co.
Кроме того, футболист имеет наибольшее количество подписчиков в Instagram, а один рекламный пост на его странице стоит сотни тысяч, а то и миллионы долларов.
Тайгер Вудс - самый успешный гольфист в истории. И не только на поле, но и за его пределами. Большая часть его состояния поступает от многолетних контрактов с брендами Rolex, Nike, TaylorMade и многими другими.
Хотя из-за травм его спортивная карьера в последние годы притормозила, коммерческие доходы остаются стабильно высокими. Однако, что касается призовых, которые он получил на турнирах, то здесь общая сумма не превышает 200 миллионов долларов.
Абсолютный рекордсмен по состоянию среди спортсменов - это легенда НБА Майкл Джордан.
Хотя его активная карьера завершилась еще в 2003 году, Джордан смог превратить свои спортивные достижения в бизнес-империю. Основные источники его доходов - контракт с Nike и бренд Air Jordan, права на баскетбольный клуб "Шарлотт Горнетс", а также многочисленные рекламные сделки. Сейчас имя Майкла является одним из самых узнаваемых в мире.
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При написании материала использовались следующие источники: Forbes, Sportico.