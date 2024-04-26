Более 800 общин начинают работу с недавно созданным реестром адресов

В Украине начинают внедрять анонсированный еще в прошлом году Единый государственный реестр адресов (ЕГРА), цель которого - упорядочить данные адресации объектов недвижимости как в контексте градостроительства, так и в контексте имущественных прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Пока они будут заниматься более чем в 800 украинских территориальных общинах, специалисты которых прошли обучение по осуществлению и обеспечению организационной, методологической и технической поддержки и сопровождения общин во время наполнения ЕГРА.

По словам Шуляка, еще 412 общин сейчас находятся на финальной стадии обучения, которое проводит Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Министерством цифровой трансформации.

"Упорядочение градостроительной документации невозможно без всей информации с имеющимися реестрами недвижимого имущества. Впрочем, чтобы иметь четкое понимание степени этой верификации, необходимо упорядочить процедуру присвоения адресов. Иногда даже лишняя точка, буква или лишнее тире формирует два объекта недвижимости. Как следствие – многочисленные нарушения в градостроительной документации. А украинцы из-за этого часто не могут получить госуслуги в сфере недвижимости", - добавила она.

Информация с ЕГРА будет обеспечивать взаимодействие между информационными системами на разных уровнях управления. Это позволит гражданам иметь достоверные данные в реестре и получать ряд необходимых социальных и административных услуг: регистрацию местожительства, получение льгот или субсидии. Также данный реестр обезопасит от мошенничества прав собственности на недвижимость.

Нардеп объяснила: когда речь идет о столице, адресные вопросы могут быть относительно упорядоченными, ведь там можно достаточно легко найти тот или иной адрес, но если говорить о небольшом населенном пункте даже под Киевом, картина совсем другая. Это результат того, что за последние 30 лет, когда украинские населенные пункты постоянно развивались и менялись, составлением адресов в них никто не занимался, хотя постоянно появлялись новые улицы и менялись названия имеющихся, а органы местного самоуправления принимали решения на основе адресных данных достаточно хаотично.

По словам Шуляка, в результате подготовительной и учебной работы по особенностям наполнения и функционирования ЕГРА сейчас в каждой области сформировано 24 команды "менторов" из 73 специалистов областных военных администраций, райгосадминистраций и общин. Обучены 1099 специалистов органов местного самоуправления, которые получили соответствующий сертификат о готовности к работе и подтвердили навыки.

"Более 800 обученных общин в ближайшее время приступят к работе по наполнению ЕГРА, а еще 412, которые находятся на финальной стадии обучения, присоединятся сразу после его завершения и подтверждения полученных навыков", - пояснила Шуляк.

Она также добавила: введение в Украине ЕГРА правительство согласовало в начале марта, поскольку его работа будет способствовать дальнейшей цифровизации строительной сферы и будет способствовать уменьшению коррупционных проявлений в ней.

"Реестр адресов будет постоянно обновляться, ведь появление новых административно - территориальных единиц, зданий, улиц и изменение их названий продолжается непрерывно. Сейчас наша задача – научить все общины и центры компетенции при областных военных администрациях правильному внесению данных. Далее мы завершим интеграцию с РПЗМ и будем приобщать органы местного самоуправления и центральные органы исполнительной власти к активному использованию", - отметила Шуляк.

ЕГРА будет частью проекта по цифровизации строительных процессов - Единой электронной системы в сфере строительства, которая в свою очередь будет частью электронного градостроительного кадастра государственного уровня.