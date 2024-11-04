ua en ru
Пн, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наводнение в Испании: вслед за Валенсией "чрезвычайная опасность" объявлена в Барселоне

Понедельник 04 ноября 2024 17:27
UA EN RU
Наводнение в Испании: вслед за Валенсией "чрезвычайная опасность" объявлена в Барселоне Фото: Испанию накрыли сильные дожди (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

На прошлой неделе Испанию накрыли сильные дожди, повлекшие за собой смертоносные наводнения. Сегодня предупреждение о "чрезвычайной опасности" получила Барселона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Шестой день подряд в Испании идет поисково-спасательная операция. В частности, после проливных дождей, повлекших за собой катастрофические наводнения. Число пропавших без вести до сих пор неизвестно, однако на помощь уже привлекли тысячи солдат.

В результате сильных дождей на востоке Испании погибли по меньшей мере 217 человек. Когда вода поднялась из-за зоны стихийного бедствия, люди оказались в ловушке в своих автомобилях, домах и на предприятиях.

И пока общины продолжают страдать от катастрофических наводнений, в некоторых частях страны прогнозируется еще больше дождей. Сегодня местные власти Каталонии предупредили о "непрерывном и проливном" дожде в Барселоне и еще одном регионе. Людям настойчиво советуют избегать путешествий и держаться подальше от ручьев и оврагов.

В частности, в соцсетях уже сообщают о том, что улицы Барселоны заливаются водой. Из-за затопления здания терминала в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат уже отменили десятки рейсов.

Кроме того, гонка MotoGP в Валенсии, которая была запланирована на конец этого месяца, также была отменена из-за наводнений, повлекших за собой разрушение на трассе.

Ранее мы писали, что в Испании разъяренная толпа забрасывала монархов грязью в эпицентре наводнения. Местные жители выражали недовольство тем, что представители власти прибыли с официальным визитом только через шесть дней после трагедии и критиковали чиновников за задержку в оказании помощи пострадавшим.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания
NEWS
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США