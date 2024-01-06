Более десятка артсистем и 800 захватчиков. Новые потери РФ
Суббота 06 января 2024 07:53
Фото: за сутки российская армия "похудела" на 800 захватчиков (Getty Images)
Потери России в войне за последние сутки на утро субботы, 6 января, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 363 870 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 16 БПЛА и 16 ББМ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 363 870 (+800) человек ликвидированы;
танков - 6018 (+7) ед.;
боевых бронированных машин - 11 158 (+16) ед.;
артиллерийских систем - 8617 (+13) ед.;
РСЗО - 950 (+1) ед.;
средства ПВО - 633 (+2) ед.;
самолетов - 329 ед.;
вертолетов - 324 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6787 (+16) ед.;
крылатые ракеты - 1786 ед.;
корабли/катера - 23 ед.;
подводные лодки - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 11 478 (+15) ед.;
специальная техника - 1317 (+4) ед.
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