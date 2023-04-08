Больше, чем сообщалось. Зеленский раскрыл детали по поставкам Польшей БТР Rosomak
Украина получит от Польши 200 бронетранспортеров Rosomak 100 из них поступят в ВСУ уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Польша выполнила все задекларированное по танкам, они в Украине, в частности, Leopard", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что есть новые договоренности по БМП, более сотни машин должна получить Украина.
"По бронетранспортерам Rosomak, 200 машин (мы получим - ред.), сейчас 100 и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи", - добавил Зеленский.
Бронетранспортеры Rosomak - флагман Вооруженных сил Польши. Колесный БТР выпускается во многих модификациях и последовательно модифицируется в Польше на базе базовой лицензионной версии автомобиля AMV XC-360P, разработанного финской компанией Patria.
Rosomak находятся на вооружении Вооруженных сил Польши. В базовой версии они вооружены 30-мм пушкой в туреле Hitfist.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Украина получит от Польши 100 бронетранспортеров Rosomak. Профинансируют передачу этих БТР в страны ЕС и США.
Также РБК-Украина рассказывало, что известно об этих БТР Rosomak.
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