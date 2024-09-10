Более 28 млрд гривен. "Метинвест" вошел в тройку крупнейших инвесторов Украины в военное время

В 2022-2023 годах "Метинвест" инвестировал в запуск новых рядов по добыче коксующегося угля в Покровской угольной группе, ремонты коксовых батарей для сохранения производства кокса на "Каметстале" и доменных печей на "Запорожстали" и той же "Камет" капитальный ремонт основного технологического оборудования – прокатных состояний на "Запорожстали".

"Металлургия, а вместе с ней и "Метинвест", были и остаются опорой экономики Украины. Мы производим сталь для восстановления разрушенной инфраструктуры, стальную продукцию для ВСУ, осуществляем экспорт украинской продукции по всему миру, что позволяет обеспечивать валютные поступления в страну, платить весомые налоги. Все нуждается в непрерывных инвестициях в наши активы, которые не прекращались ни на день с начала полномасштабной войны", - отметил СЕО Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Для формирования рейтинга были направлены запросы более чем 160 крупным компаниям, действующим на национальном рынке, с просьбой озвучить размер капитальных инвестиций в украинские активы и сумму сделки по покупке активов в Украине (если таковые были) за последние два с половиной года. На основании полученных данных составлен рейтинг из 50 компаний, ранжированных по размеру инвестиций в гривне.

Напомним, "Метинвест" Ахметова за полгода заплатил в бюджет 10 миллиардов гривен налогов: сумма выросла на 56% по сравнению с I полугодием 2023 года. Больше всего денег "Метинвест" перечислил в качестве платы за пользование недрами - 2,9 млрд грн. На втором месте – единый социальный взнос в размере 1,8 млрд грн, на третьем – 1,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Также украинские предприятия Метинвеста в январе-июне 2024 года уплатили 1,4 млрд грн налога на прибыль, что на 26% больше, чем в январе-июне 2023 года.