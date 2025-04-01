Более 1500 военных и 37 ББМ: Генштаб назвал потери России за вчерашний день

Ситуация на фронте

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки состоялось 216 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском (79 наступательных действий) и Курском (27 атак) направлениях.

Как писал Институт изучения войны (ISW), Силы обороны недавно продвинулись под Покровском и в Белгородской области, а враг - под Купянском, Торецком и на Покровском направлении.

Также в последнее время появляются сообщения о подготовке врагом к новому масштабному наступлению на территории Украины. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина "РФ планирует масштабное наступление? К чему готовится враг и есть ли угроза по всему фронту".

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