Белоцерковец о приглашении Кличко на заседание ВСК: впервые за два года вспомнили о Киеве

"Мы говорим о критических объектах, от которых сегодня зависит жизнедеятельность города. Мост Патона, который находится в критическом состоянии, взяло на себя государство, чтобы его отстроить. Сегодня ничего не происходит. Дарницкий мост, также находящийся на балансе государства. , уборка и доведение до сдачи в эксплуатацию этого моста уже много лет также не проводится. У нас много вопросов, касающихся культурного наследия. Гостиный двор, который также государство забрало от общины. здание стоит прямо на ветке метро и сверху постоянно капает", - перечислил проблемы Виталий Кличко.

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Он подчеркнул, что таких проблемных объектов государственной собственности очень много в Киеве.

"Надеемся, что депутаты Верховной рады будут приобщаться к происходящим в городе Киеве событиям. От города Киева зависит вообще стабильная ситуация по всей стране. И каждый город или городок смотрит на Киев - стабильная ситуация или нет", - подчеркнул Кличко.

Белоцерковец также отметил, что проблемами столицы центральные власти заинтересовались впервые за два года.

"Центральная власть впервые за более двух лет войны сделала вид, что вспомнила о Киеве. Пригласили мэра столицы на заседание ВСК. Сделали это чисто для своей картинки, но узнали о себе много нового. Например, пока они давят на киевлян, Гостеприимный двор и Дом Сикорского - на балансе у центральной власти - стоят заброшены, хотя община не раз обращалась передать на баланс города объекты, стоят заброшенные Дарницкий мост и мост Патона, которые территориально в Киеве, а в реальности - на балансе чиновников из центра", - заявил Белоцерковец.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада в конце февраля приняла постановление об образовании Временной специальной комиссии по исследованию эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения.

Возглавил комиссию народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин.