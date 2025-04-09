Белоцерковец расценивает обыски в день сессии как препятствование деятельности депутата

После визита работников ГБР к раненой жене председателя фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрия Белоцерковца женщина попала в больницу с обострением.

"Власть перешла на новый уровень цинизма и беззакония. Вчера меня, депутата Киевсовета, задержали вооруженные люди в масках, а жилье моей семьи и моей матери обыскали. Без всякого правового обоснования, без объяснений, без решения суда. Произошло это действо, когда в стенах совета проходила внеочередная сессия, на которой решался вопрос о секретаре Киевсовета. Расцениваю это, как попытку запугивания меня властью за мою политическую позицию. Кому-то на Банковой показалось, что меня будут выдвигать на должность секретаря Киевсовета. Когда выяснили, что это даже не обсуждалось - просто отпустили", - заявил Дмитрий Белоцерковец.

Он отметил, что правоохранители пренебрегали даже видимостью законности. И назвал "отвратительным" то, как правоохранители обращались с его семьей.

"У моей матери отобрали личный телефон, выносили вещи без описания и без всяких законных процедур. Жену заставили покинуть жилье. После этого туда зашли вооруженные силовики. Объяснение: "нам приказали сверху". Жена, которая находится в послеоперационном состоянии, до сих пор переживает нервный срыв и сегодня ее забрали в больницу из-за ухудшения состояния. Это - психологический террор. Власть умышленно оказывает давление через самых близких людей. Это тактика ФСБ, это почерк гэбни. Это то, с чем мы воюем на фронте, и что сегодня в тылу начинает применять украинская власть", - подчеркнул Белоцерковец.

Произошедшее глава фракции УДАР в Киевсовете назвал политической расправой, грубым препятствованием деятельности депутата местного совета и превышением служебных полномочий сотрудников правоохранительных органов. Он намерен подать соответствующее заявление на имя Генерального прокурора Украины.

Белоцерковец призвал не допустить сворачивания демократии в Украине и введения системы репрессий.

"Сегодня каждый, кто молчит, - подыгрывает сворачиванию демократии в стране и действиям преступной власти. Я призываю украинское общество, политиков, медиа, международное сообщество - не допустить повторения того, что мы уже проходили. Мы не позволим развернуть новую систему репрессий в столице страны", - подчеркнул Дмитрий Белоцерковец.

Ранее сообщалось, что 8 апреля во время внеочередного заседания Киевсовета около 15 силовиков пришли с обысками в дом Дмитрия Белоцерковца и его матери. Они напугали жену депутата, которая попала под российский обстрел и получила тяжелое ранение в голову, после которого до сих пор не восстановилась.

В УДАРе заявили, что власть прибегла к террору команды Виталия Кличко, чтобы заблокировать работу мэра столицы. И призвали власти прекратить политические преследования и сосредоточиться на эффективной борьбе против оккупантов.