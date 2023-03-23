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В Беларуси заявили о появлении нового зенитного ракетного полка у границы с Украиной

Фото: в Беларуси заявили о появлении нового зенитного ракетного полка у границы с Украиной (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны Белоруссии утверждают, что сформировали новый зенитный ракетный полк. Он находится примерно в 60 км от Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РБ.

"В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк. При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что вновь сформированный полк в Лунинце сегодня посетит министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Напомним, что Беларусь намерена в течение марта провести плановый призыв военнообязанных на военное собрание.

Добавим, заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что не видит угрозы нападения со стороны Беларуси.

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