В Беларуси утвердили смертную казнь за "госизмену"

Палата представителей Беларуси утвердила проект изменений в Уголовный кодекс, который предполагает введение смертной казни за "государственную измену".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Палаты представителей РБ.
"Законопроектом предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное статьей 356 УК "Измена государству", - говорится в сообщении.
Кроме того, депутаты утвердили возможность введения штрафа за совершение "преступлений против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства". Размер такого штрафа - до 50 тысяч базовых величин (около 2,7 млн гривен).
Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси трем "рельсовым партизанам", которые подожгли релейный шкаф, угрожала смертная казнь.
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