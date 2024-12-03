В Беларусь ночью залетели несколько десятков "Шахедов", - "Гаюн"

Беспилотники залетали из России, после чего проходили через "белорусский коридор". Далее они двигались курсом на Мозырь, Брагин, Гомель и Ричицу.

По меньшей мере, три дрона доны зашли непосредственно из Брянской области.

Фото: в Беларусь ночью залетели несколько десятков "Шахедов" (t.me/Hajun_BY)

Первый заход был зафиксирован в 00:14. Тогда беспилотник летел курсом на Гомель и дальше повернул в агрогородок Круговец-Калинене. Дрон вылетел в Украину курсом на Репки.

"За ночь дежурная авиация Военно-воздушных сил Беларуси не поднималась", - добавляет "Гаюн".

Обстрелы Украины

В ночь на 2 декабря террористы атаковали Украину 28 беспилотниками типа Shahed и беспилотниками других типов с направлений российских Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово.

В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 22 дрона. В частности один беспилотник был локально потерян и еще два вышли из подконтрольного воздушного пространства.