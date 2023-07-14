Из Беларуси вывели практически все российские войска, - пограничники

В Беларуси провели очередную ротацию российских войск. Сейчас РФ вывела практически всех своих военных, находившихся на территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время брифинга.

По его словам, ситуация на границе Украины с Беларусью остается полностью контролируемой. В настоящее время у врага нет группировки для повторного наступления с севера.

"Несмотря на это, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, потому что Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать Россию в развязанной ею войне против Украины", - сказал спикер.

Демченко добавил, что Россия продолжает использовать Беларусь как площадку для тренировок своих войск. Однако количество личного состава РФ в Беларуси значительно уменьшилось.

"К счастью, количество российских военных на белорусских полигонах за последнее время только уменьшалось, еще недавно мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси", - заявил он. .

Пограничники не исключают, что скоро на территорию Беларуси снова перекинут российские подразделения, но пока этого не фиксируют.

Беларусь помогает России в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника. Также РФ использует Беларусь для размещения своих самолетов и войск.

Как сообщалось, недавно в Беларуси на боевое дежурство заступил дивизион ЗРК С-400, который передала Россия.

Также Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие. Глава белорусского режима Александр Лукашенко уже успел использовать российскую "ядерку" для угроз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.