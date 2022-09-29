В Беларуси "вагнеровцы" тренируют наемников охранной компании, связанной с Лукашенко

Боевики частной военной компании "Вагнер" на территории Беларуси тренируют наемников охранной компании. Ее связывают с лидером правящего белорусского режима Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"Под руководством лиц ЧВК "Вагнер" продолжается подготовка сотрудников частного охранного предприятия "Гранд Сервис". Заслуживает внимания то, что данная организация появилась в Беларуси перед выборами в 2020 году и соответственно перед массовыми протестами", - отметил Громов.

Он объяснил, что эта компания связана и подконтрольна администрации Лукашенко, хоть и зарегистрирована на других должностных лиц. Во время протестов в Беларуси наемникам разрешили использовать огнестрельное оружие против мирного населения.

"Его функции ("Гранд Сервиса" - ред.) близки к ЧВК "Вагнеру" - охрана грузов и объектов в странах третьего мира", - добавил Громов.