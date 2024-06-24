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Из Беларуси в Россию перелетели два российских самолета-разведчика, - "Гаюн"

Понедельник 24 июня 2024 13:06
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Из Беларуси в Россию перелетели два российских самолета-разведчика, - "Гаюн" Фото: из Беларуси в Россию перелетели два российских самолета-истребителя (t.me/Hajun_BY)
Автор: Сергей Пышкин

Из Беларуси к российскому аэродрому "Шаталово" вылетели два разведывательных самолета Су-24МР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Самолеты вылетел около в 10:30 с аэродрома "Барановичи" на аэродром "Шаталово". Последний расположен в Смоленской области Российской Федерации. Также там базируется 4-я отдельная разведывательная эскадрилья Воздушно-космических сил России.

Отмечается, что вышеупомянутые самолеты находились в Беларуси с января 2023 года и участвовали в совместных российско-белорусских летно-тактических учениях в январе 2023 года и мае 2024 года.

Су-24МР

Самолет обеспечивает способен обеспечивать комплексную воздушную разведку при любой погоде и части суток на глубину до 400 км от линии боевого соприкосновения. В частности имеет возможность противодействовать средствам противовоздушной обороны (ПВО).

Российская авиация в Беларуси

Согласно данным "Белорусские Гаюны", по состоянию на сейчас:

  • на аэродроме "Лида" расположен один штурмовик Су-25;
  • на аэродроме "Барановичи" - четыре истребителя Су-30СМ;
  • на аэродроме "Мачулище" - 11 вертолетов. Речь идет о пяти Ми-28, пяти Ка-52 и одном Ми-26.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Еще в начале полномасштабной войны Россия вторглась на украинскую территорию в том же числе и из Беларуси. Тогда же российские террористы оккупировали часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже Силы обороны освободили территории.

Как рассказывал в октябре 2023 представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, Россия не оставляет попытки затянуть Беларусь в открытую войну против Украины.

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