В Беларусь прибыли военные из Кыргызстана и Таджикистана: в чем причина

Учения продлятся с 1 по 6 сентября.

"Отметим, что военный контингент этих стран прилетел в Беларусь на борту Ил-76МД ВКС РФ (RA-78850), который приземлился на аэродроме "Барановичи" в 13:30", - добавляет мониторинговая группа.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабного вторжения Российская Федерация вторглась на территорию Украины в том же числе и из Беларуси. Враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей, впрочем уже весной наши воины деоккупировали эти территории.

В частности в течение всего периода полномасштабной войны страна-террорист использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.