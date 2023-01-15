RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Беларуси усиленно спешат построить казармы для российских военных: детали

Фото: в Беларуси усиленно спешат построить казармы для руссийских военных (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Рабочие заканчивают ремонтные работы в казармах на военном аэродроме в Лунинце, в Беларуси. Там будут проживать российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Известно, что казармы предназначены для российских солдатов, которые прибудут на учения в Беларусь 16 января. Однако основной подрядчик не справлялся с задачей к ремонту привлекли разные фирмы.

Примечательно, что у всех кто работает на стройке - изымают телефони. За ними также ведется вооружунное наблюдение.

По данным СМИ, для ремонта казарм используются самые современные материалы и оборудование. Кроме этого к сооружениям расчистили дорогу. Для этого было произведено вырубку леса.

Напомним, белорусское Минобороны продолжило совместные с армией РФ учения по меньшей мере до 16 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьвоенные