В Беларуси усиленно спешат построить казармы для российских военных: детали

Рабочие заканчивают ремонтные работы в казармах на военном аэродроме в Лунинце, в Беларуси. Там будут проживать российские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Известно, что казармы предназначены для российских солдатов, которые прибудут на учения в Беларусь 16 января. Однако основной подрядчик не справлялся с задачей к ремонту привлекли разные фирмы.
Примечательно, что у всех кто работает на стройке - изымают телефони. За ними также ведется вооружунное наблюдение.
По данным СМИ, для ремонта казарм используются самые современные материалы и оборудование. Кроме этого к сооружениям расчистили дорогу. Для этого было произведено вырубку леса.
Напомним, белорусское Минобороны продолжило совместные с армией РФ учения по меньшей мере до 16 января.
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