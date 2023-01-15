В Беларуси усиленно спешат построить казармы для российских военных: детали

Рабочие заканчивают ремонтные работы в казармах на военном аэродроме в Лунинце, в Беларуси. Там будут проживать российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Беларускі Гаюн ".

Известно, что казармы предназначены для российских солдатов, которые прибудут на учения в Беларусь 16 января. Однако основной подрядчик не справлялся с задачей к ремонту привлекли разные фирмы.

Примечательно, что у всех кто работает на стройке - изымают телефони. За ними также ведется вооружунное наблюдение.

По данным СМИ, для ремонта казарм используются самые современные материалы и оборудование. Кроме этого к сооружениям расчистили дорогу. Для этого было произведено вырубку леса.