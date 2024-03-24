В Беларуси до сих пор находится некоторое количество российских войск: есть ли угроза

В Беларуси до сих пор находится определенное количество российских войск. Но это обслуживающий персонал, занимающийся техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"По границе с Беларусью ситуация не меняется. Она остается контролируемой. По ту сторону границы мы не видим, чтобы у России были какие-то силы для того, чтобы представлять на данный момент угрозу", - сказал он.

Спикер добавил, что подразделения разведки отслеживают ситуацию на территории Беларуси, чтобы в случае угрозы дать ответ. Также это направление продолжают укреплять. Речь идет как об инженерных укреплениях по линии границы, так и фортификации на приграничных территориях.

"Напомню, что Россия в свое время вывела все свои подразделения, проходившие там обучение в подготовку, в рамках ротации новых не завела. На территории Беларуси остается определенное количество российских военных, но это больше обслуживающий персонал, обеспечивающий обслуживание техники", - пояснил Демченко.