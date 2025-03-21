В Беларуси строят пусковую к "Орешнику". СМИ выяснили, насколько реальны заявления Лукашенко

Заявление самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко о работе над пусковой под ракету "Орешник" может быть как реальным, так и "умышленным вбросом" с целью дезинформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Что предшествовало

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Беларусь изготавливает пусковые установки для "Орешника". По его словам, изготовление нескольких пусковых установок для "Орешника" уже якобы завершается.

"Когда я погрузился в эту проблему, Владимир Владимирович (Владимир Путин, диктатор, - ред.) меня погрузил, - оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем. От старшего брата (России - ред.) ракета нужна будет", - заявил он.

Что говорят в Defense Express

Как пишет издание, недавно в сети появилось короткое видео с испытаний в Минске 6-осного шасси, назначение которого публично не раскрывается. Несмотря на то, что время действия на видео не раскрывается, можно предположить, что там могло быть зафиксировано испытание шасси под пусковую установку российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник", он же "Кедр".

Однако стоит заметить, что белорусское оборонное предприятие "Минский завод колесных тягачей" является производителем шасси сразу под несколько типов ракетных систем, которые используются в вооруженных силах РФ.

Сейчас речь идет о ОТРК "Искандер", береговые ракетные комплексы "Бал" (под Х-35У) и "Бастион", артиллерийский береговой комплекс А-222 "Берег", антенный пост ЗРК С-400 и другие системы.

Принимая во внимание имеющиеся изображения в открытом доступе можно сделать вывод, что использование спецшасси от белорусского МКЗТ предполагалось и в рамках проекта баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж", которую РФ официально "приостановила" в 2018 году, и которая по факту выступила базой под "Орешник".

Однако базу для сравнения сужает то, что по РС-26 "Рубеж" сами россияне и белорусы "светили" только как ходовой макет в минимум двух конфигурациях, а не мобильную ПУ в окончательной конфигурации; потому что в рамках даже этой публикации можно увидеть доступные изображения ходового макета под РС-26 "Рубеж", где шасси имеет и 8 осей, а в другом варианте - 6 осей.

Именно поэтому в этом случае достаточно сложно судить, насколько существенными должны были бы быть различия по мобильной ПУ для РС-26 "Рубеж" и для БРСД "Орешник" соответственно.

Но по сравнению с ходовым макетом по РС-26 "Рубеж", в продемонстрированном выше новом шасси от белорусского МКЗТ отличается как минимум количество осей и их размещение. Отличия могут проявляться в силовой установке, массе ходовой части, скорости движения и показателе полезной нагрузки для этой мобильной ПУ.

На фоне вышеизложенного необходимо озвучить два возможных варианта:

первый - когда Лукашенко делал заявление о работе местного ОПК над пусковой под "Орешник", то заявление было правдивым, но нюанс в том, что готового изделия пока нет, а шасси только проходит "обкатку";

второй - россияне намеренно пошли на дезинформацию с "вбросом" видео о шасси, которое в теории может вообще не касаться истории с БРСД "Орешник, ведь понимание массогабаритных параметров по мобильной ПУ может дать понимание массогабаритных параметров по самой ракете.

"Орешник"

В ноябре прошлого года Российская Федерация впервые применила во время полномасштабной войны ракету типа "Орешник" во время удара по Днепру. После этого диктатор Путин признал испытания этого вида вооружения.

Впоследствии появилась информация о вероятном размещении "Орешников" на территории Беларуси. Однако в Центре противодействия дезинформации назвали эти сообщения попыткой запугивания. Руководитель центра Андрей Коваленко также пояснил, что заявления о якобы уменьшении времени подлета ракеты является частью информационной операции РФ.