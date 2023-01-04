В Беларуси на автовокзале призывают мужчин явиться в военкомат

"В белорусском Борисове, на автовокзале, бегущая строка гласит: "Всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет необходимо явиться в военный комиссариат для уточнения своих данных." Наши активисты продолжают собирать информацию о возможном втягивании белорусов в войну", - написал он.

Напомним, по данным украинской разведки, в Беларуси фиксируют наращивание сил, однако пока нет признаков подготовки оккупантов к новому наступлению на Украину с территории РБ.

Детальнее о возможной угрозе повторного наступления из Беларуси читайте в материале РБК-Украина.

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