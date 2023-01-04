В Беларуси на автовокзале призывают мужчин явиться в военкомат

На автовокзале белорусского города Борисов призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет явиться в военкомат. Якобы для уточнения данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение белорусского журналиста Франака Вячорка в Twitter.
"В белорусском Борисове, на автовокзале, бегущая строка гласит: "Всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет необходимо явиться в военный комиссариат для уточнения своих данных." Наши активисты продолжают собирать информацию о возможном втягивании белорусов в войну", - написал он.
Напомним, по данным украинской разведки, в Беларуси фиксируют наращивание сил, однако пока нет признаков подготовки оккупантов к новому наступлению на Украину с территории РБ.
Детальнее о возможной угрозе повторного наступления из Беларуси читайте в материале РБК-Украина.
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