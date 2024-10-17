В Беларусь впервые за полтора года прилетел российский Ан-124, - "Гаюн"

Россия отправила в Беларусь тяжелый транспортный самолет Ан-124. Это произошло впервые за последние полтора года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Как отмечают аналитики, в ночь на 17 октября на белорусском аэродроме "Мачулищи" сел российский транспортный самолет Ан-124. Известно, что ранее, 14 октября, самолет был во Владивостоке и Ульяновске.

По информации мониторинговой группы, Ан-124 пробыл на белорусском аэродроме четыре часа и вернулся в Россию.

Стоит добавить, последний раз самолет типа Ан-124 военно-комических сил РФ прилетал в Мачулищи полтора года назад.

Справка. Ан-124 "Руслан" - это тяжелый военно-транспортный самолет. Он предназначен для транспортировки войск с боевой техникой и вооружением с глубокого тыла страны в зону боевых действий, усиления воздушных десантов тяжелой боевой техникой, доставки грузов силам флотов, перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов.