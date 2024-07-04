Сегодня, 4 июля, Беларусь официально стала десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Решение было принято во время саммита в Казахстане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Как отметил Александр Лукашенко, ШОС для Беларуси якобы является стратегической перспективой.
"Прежде всего в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и другой инфраструктуры", - добавил он.
Основу ШОС было заложено лидерами России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в 1996 году. Сначала организация называлась "Шанхайская пятерка", впрочем, она была переименована в 2001 году после вступления Узбекистана.
Также в течение последующих лет в ШОС вступили:
Основными целями организации являются:
Также следует добавить, что на днях во время саммита ШОС состоялась встреча лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и диктатора Владимира Путина.
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