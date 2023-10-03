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Беларусь проверяет боевую готовность армии. Игнат объяснил, что это значит для ВС Украины

Украина, Вторник 03 октября 2023 14:54
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Беларусь проверяет боевую готовность армии. Игнат объяснил, что это значит для ВС Украины Фото: что значит проверка боевой готовности армии в Беларуси для Воздушных сил ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Проверка боевой готовности армии, которую затеяли в Беларуси не является чем-то из ряда вон выходящим для Воздушных сил Украины. Все воздушные цели там отслеживаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Все воздушные цели, которые есть в Беларуси, отслеживаются. Мы располагаем информацией из собственных источников. Имеем информацию он наших партнеров", - отметил он.

По словам Игната, понятно, что рядом Польша и, несмотря на все, что там происходит на фоне отношений, "Польша наш партнер, наш друг".

"И мы получаем информацию из других стран о воздушной обстановке и разведке и т.д. Ну проводят они какие-то себе учения. Это неотъемлемая часть существования любого войска, его жизнедеятельности и боевой работы. Армия всегда живет боевой подготовкой. Это неустанный процесс", - констатировал он.

Ситуация в Беларуси

В конце сентября Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. На єтом фоне буквально сегодня, 3 октября в Беларуси начали очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных сил.

При этом в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" заявили, что угроза ударов по Украине с территории Беларуси остается актуальной, вплоть до 31 декабря 2023 года.

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