Беларусь перебросила технику и военных на границу с Литвой: "Гаюн" узнал подробности

"Подразделения 19-й механизированной бригады (1-й отдельный механизированный батальон, в/ч 14398; 4-й отдельный танковый батальон, в/ч 22092) были переброшены в Ошмянский район (граничит с Литвой)", - говорится в сообщении "Гаюна".

По информации belzhd_live, эшелон с техникой военных прибыл на станцию Ошмяны сегодня ночью.

В частности, количество прибывшей техники соответствует неполному механизированному батальону, усиленному танковой ротой. Как омечается, речь идет о 46 вагонах, а именно:

4 пассажирских вагона (с личным составом ВС РБ);

3 крытых вагона(со снаряжением и боеприпасами);

39 вагонов-платформ: 12 платформ с БМП-2 (всего 24 ед. техники), 9 платформ с танками Т-72Б (9 ед.), 3 платформы с инженерной воинской техникой, 15 платформ с автомобильной техникой (всего 30 ед.).

Как добавляет "Гаюн", переброска подразделений 19-й механизированной бригады к границе осуществлялась в несколько этапов:

11 марта на станции Заслоново был сформирован первый эшелон с техникой 1-го отдельного механизированного батальона. 12 марта эшелон был замечен в Орше.

13 марта со станции Заслоново отправился второй эшелон - уже с техникой 4-го отдельного танкового батальона.

13 марта два указанных эшелона объединили в один, и далее направили на станцию Ошмяны.

Ситуация в Беларуси

11 марта в Беларуси объявили проверку боевой готовности. Военные не исключали, что в ее рамках возможно даже ограничение движения гражданского транспорта. Отметим, что Беларусь не впервые проводит проверку боевой готовности армии. При этом в предыдущих случаях не вводилось ограничение на движение гражданского транспорта.

Напомним, Литва в ночь на 1 марта закрыла еще два пропускных пункта на границе с Беларусью – Лаворишкский и Райгардский. В стране остаются действовать только пропускные пункты в Мядининкай и Шальчининкай. Кроме того, в конце 2023 года Литва задержала лиц, шпионивших в пользу Беларуси.

Для справки

Ошмянский район - административная единица на северо-востоке Гродненской области Беларуси, граничащий с Литвой. Административный центр - город Ошмяны.

Беларусь перебросила технику и военных на границу с Литвой 14 марта (wikipedia.org)