Беларусь перебросила технику и военных на границу с Литвой: "Гаюн" узнал подробности

В ночь на 14 марта Беларусь перебросила эшелон с техникой и военными в составе 46 вагонов в Ошмянский район. Он граничит с Литвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн", belzhd_live.
"Подразделения 19-й механизированной бригады (1-й отдельный механизированный батальон, в/ч 14398; 4-й отдельный танковый батальон, в/ч 22092) были переброшены в Ошмянский район (граничит с Литвой)", - говорится в сообщении "Гаюна".
По информации belzhd_live, эшелон с техникой военных прибыл на станцию Ошмяны сегодня ночью.
В частности, количество прибывшей техники соответствует неполному механизированному батальону, усиленному танковой ротой. Как омечается, речь идет о 46 вагонах, а именно:
Как добавляет "Гаюн", переброска подразделений 19-й механизированной бригады к границе осуществлялась в несколько этапов:
11 марта в Беларуси объявили проверку боевой готовности. Военные не исключали, что в ее рамках возможно даже ограничение движения гражданского транспорта. Отметим, что Беларусь не впервые проводит проверку боевой готовности армии. При этом в предыдущих случаях не вводилось ограничение на движение гражданского транспорта.
Напомним, Литва в ночь на 1 марта закрыла еще два пропускных пункта на границе с Беларусью – Лаворишкский и Райгардский. В стране остаются действовать только пропускные пункты в Мядининкай и Шальчининкай. Кроме того, в конце 2023 года Литва задержала лиц, шпионивших в пользу Беларуси.
Ошмянский район - административная единица на северо-востоке Гродненской области Беларуси, граничащий с Литвой. Административный центр - город Ошмяны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.