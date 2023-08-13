Беларусь может финансировать ЧВК "Вагнера", - британская разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка считает, что ЧВК "Вагнера" движется к процессу сокращения и переформатирования, чтобы в первую очередь сократить расходы на зарплату.

Как отмечается в сводке, после неудачного мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина российский режим, вероятно, действовал против его бизнесов.

"Есть реалистичная возможность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство больше не платит "Вагнеру", то вторым вероятным плательщиком являются белорусские власти", - говорят в разведке.

При этом в Британии подчеркивают, что такие расходы были бы "нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов".

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Украинские пограничники подчеркивают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

При этом недавно появилась информация, что боевики ЧВК "Вагнера" могут снова возвращаться на территорию России из-за якобы нарушений договоренностей между Пригожиным и Путиным.

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