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В Беларусь из России прилетели пять транспортных военных самолетов

Фото: в Беларусь прилетели пять российских Ил-76  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Беларуси приземлись пять транспортных военных самолетов из России. По имеющейся информации, самолеты прилетели пустыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

"В данный момент на аэродром "Мачулищи" заходят на посадку один за другим 5 единиц Ил-76 ВКС РФ", - говорится в сообщении.

По данным издания, эти самолеты прибывают в Беларусь пустыми.

Бунт Пригожина

Напомним, владелец военной группы "Вагнера" Евгений Пригожин начал 23 июня военный переворот в России. Его войска идут на Москву, захватывая города. Верные Путину войска в некоторых местах пытаются помешать "вагнеровцам".

Беларусь фактически оккупирована Россией. Госпогранслужба Украины в последнее время зафиксировала небольшое увеличение количества российских военных на территории Беларуси. Их количество выросло с 1 до 1,5 тысяч. Но опасности для Украины они не представляют и больше вовлечены в обучение, подготовку.

В начале этого года - в конце прошлого Госпогранслужба сообщала, что количество российских военных в Беларуси составляло около 10-11 тысяч.

Все, что известно на это время о бунте Пригожина, читайте в материале РБК-Украина.

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