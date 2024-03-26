В Белом доме сделали заявление о сроках одобрения Конгрессом помощи Украине

"Я не могу говорить об их графике. Мы хотим, чтобы это произошло немедленно. Сразу. В первый раз мы предложили это еще в октябре прошлого года", - сказала она, комментируя заявление председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола о том, что вопрос будет рассмотрен после пасхальных каникул, т.е. после 9 апреля.

По ее словам, пакет помощи Украине будет одобрен в Палате представителей, поскольку пользуется двухпартийной поддержку, если буде поставлен на обсуждение.

"Мы призываем, мы будем поощрять и продолжать поощрять спикера Джонсона вынести этот законопроект на обсуждение", - сказала Жан-Пьер.

Как отметила пресс-секретарь, "мы видим, что происходит в Украине. Они сдают позиции и - на поле боя. И это потому, что, отчасти потому, что Россия ведет себя еще более агрессивно из-за бездействия Конгресса".

Без помощи от США

Напомним, США уже несколько месяцев практически не передают Украине новое вооружение. Это связано с тем, что Конгресс не может одобрить для поставок новое финансирование.

Сенат США уже принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов для Украины. Но документ все еще не прошел Палату представителей. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить инициативу на рассмотрение.

Более детально о том, как Украина справляется без помощи США, - в материале РБК-Украина.