В Белом доме отреагировали на новую идею спикера Джонсона по помощи Украине

По его словам, эта версия законопроекта отвечает интересам национальной безопасности США.

"Мы считаем, что тот законопроект, который был принят в Сенате, очень хорошо соответствует нашему сильному желанию продолжать поддерживать Украину. Он хорошо отвечает потребностям обороны Украины, а также потребностям обороны Израиля и другим вопросам нашей национальной безопасности во всем мире", - сказал Джон Кирби.

Также он заявил, что Белый дом продолжит призывать спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести этот законопроект на рассмотрение и проголосовать за него.

Что говорят в Пентагоне

Кирби уверен, что в Палате представителей есть сильная двухпартийная поддержка этого законопроекта о помощи Украине.

В Пентагоне заявили, что Украине во время войны было бы очень трудно отдавать заем. А альтернативный законопроект, о котором заговорил Джонсон, нужно было бы согласовывать с рядом правительственных ведомств.

"Я знаю, что в Конгрессе продолжаются переговоры. Не буду забегать наперед этого. Сейчас нам нужно дополнительное финансирование. Такой стране, как Украина, которая переживает войну, я думаю, будет очень трудно вернуть эти кредиты", - отметила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

О чем говорил Джонсон

Ранее сообщалось, что Палата представителей США разблокирует законопроект о помощи Украине. Однако документ будет существенно отличаться от пакета внешней помощи в размере 95 млрд долларов, который Сенат принял в прошлом месяце.

Джонсон сообщил сенаторам, что Палата представителей направит пакет помощи Украине в Сенат, но высказал идею сделать его программой займа или кредитования, чтобы американские налогоплательщики не выкладывали десятки миллиардов долларов без каких-либо ожиданий возврата, по словам сенаторов, участвовавших в обсуждении.

Джонсон также хочет включить в законопроект нечто подобное закону REPO for Ukrainians Act, автором которого является представитель Майк Маккол, который бы позволял конфискацию российских суверенных активов и внесение средств от ликвидированного имущества в Фонд поддержки Украины.