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В Белом доме еще не решили, кто от США примет участие в саммите мира в Швейцарии

США, Среда 10 апреля 2024 20:32
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В Белом доме еще не решили, кто от США примет участие в саммите мира в Швейцарии Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Белом доме еще не приняли решения о том, кто из представителей американского правительства может принять участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) корреспондента "Голоса Америки" Миши Комадовского.

"Белый дом еще не принял решение о том, кто из представителей американского правительства может принять участие в мирном саммите Украина-Швейцария, сообщил мне высокопоставленный чиновник Белого дома", - написал журналист.

По информации чиновника Белого дома, никаких планов по поездке пока не подтверждено.

Что предшествовало

Сегодня СМИ сообщали, что президент США Джо Байден может принять участие в конференции высокого уровня по миру в Украине, которая состоится в Швейцарии в середине июня.

Как правило, окончательное решение принимается только по первому требованию, тем более что Швейцария и Украина еще не разослали приглашение.

В настоящее время Байден не подтвердил свое участие в американской делегации, сообщила пресс-секретарь посольства США в Берне.

Однако шансы на приезд Байдена выросли. Он должен принять участие в саммите G7 в Италии непосредственно перед запланированной конференцией по Украине.

Глобальный саммит мира

Еще в ноябре 2022 Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, на котором будет обсуждаться предложенная формула.

Сегодня стало известно, что Швейцария проведет двухдневный Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня. Россия не будет участвовать в нем.

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