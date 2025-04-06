В Белом доме раскрыли новую причину, почему РФ нет в списке пошлин Трампа

Об этом заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ABC News .

"Очевидно, что переговоры между Россией и Украиной продолжаются, и я думаю, что президент (США Дональд Трамп - ред.) принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не означает, что к России будут относится совершено иначе, чем ко всем остальным странам", - сказал чиновник отвечая на вопрос, почему РФ не попала в список.

На возражения и уточнения ведущего Хассет добавил, что сейчас неуместно бросать новый элемент в переговоры прямо посреди процесса. Он также подчеркнул, что вопрос обсуждаемый на переговорах затрагивает тысячи жизней.

"Вы действительно советуете в разгар переговоров, затрагивающих жизни стольких американцев, украинцев и россиян, добавить в повестку совершенно новый вопрос?... Нет, нет. Это неуместно - бросать новый элемент в переговоры прямо посреди процесса. Россия находится в процессе переговоров о мире, который затрагивает буквально тысячи жизней, и именно на этом сейчас сосредоточен президент Трамп", - сказал Кевин Хассетт.

