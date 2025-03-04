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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Белом доме резко высказались о Зеленском: "устали оплачивать счета"

Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп критикует президента Украины Владимира Зеленского за отказ от мирных переговоров. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американцы устали оплачивать войну в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Fox News.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен выразить благодарность Соединенным Штатам и американским налогоплательщикам за финансирование национальной безопасности и обороны Украины.

Левитт отметила, что в прошлую пятницу Зеленский был близок к подписанию экономического соглашения по природным ресурсам, однако отказался от него.

"Он поставил телегу впереди лошади и укусил руку, которая его кормит", - отметила Левитт, подчеркивая, что американский народ больше не готов оплачивать счета за войну в Украине.

Она добавила, что Трамп стремится достичь мирного соглашения, но это, по ее мнению, не является приоритетом для Зеленского.

Напомним, что недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не признает реалий войны и продолжает требовать помощь без должной благодарности.

США больше не готовы безусловно финансировать конфликт и ставят условие на достижение длительного мира.

Левитт также отметила, что во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете между лидерами возникло напряжение из-за отказа Зеленского принять сложность ситуации.

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Соединенные Штаты АмерикиМирные переговорыВойна в Украине