Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен выразить благодарность Соединенным Штатам и американским налогоплательщикам за финансирование национальной безопасности и обороны Украины.

Левитт отметила, что в прошлую пятницу Зеленский был близок к подписанию экономического соглашения по природным ресурсам, однако отказался от него.

"Он поставил телегу впереди лошади и укусил руку, которая его кормит", - отметила Левитт, подчеркивая, что американский народ больше не готов оплачивать счета за войну в Украине.

Она добавила, что Трамп стремится достичь мирного соглашения, но это, по ее мнению, не является приоритетом для Зеленского.