RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Белогоровка под контролем Украины. ВСУ показали видео из города

Фото: Белогоровка Луганской области находится под контролем ВСУ (скриншот из видео/t.me/serhiy_hayday)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на заявления россиян о якобы "захвате" Белогоровки Луганской области, город остается под контролем украинских сил. ВСУ показали видео из города.

Его опубликовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Мы воюем с самым лживым врагом - россияне врут, как дышат. Побороть не могут, поэтому победы придумывают. Легендарная Белогоровка - НАША! Была, есть и будет", - уверяют военные.

Как сообщалось, ранее Гайдай рассказал, что россияне распространяют фейки якобы о "захвате" Белогоровки Луганской области. Но эта информация не более, чем фейки.

Напомним, Гайдай заявил, что россияне могут начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля. До этого времени они будут готовить мобилизованные резервы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск