Белогоровка под контролем Украины. ВСУ показали видео из города

Несмотря на заявления россиян о якобы "захвате" Белогоровки Луганской области, город остается под контролем украинских сил. ВСУ показали видео из города.

Его опубликовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Мы воюем с самым лживым врагом - россияне врут, как дышат. Побороть не могут, поэтому победы придумывают. Легендарная Белогоровка - НАША! Была, есть и будет", - уверяют военные.

Как сообщалось, ранее Гайдай рассказал, что россияне распространяют фейки якобы о "захвате" Белогоровки Луганской области. Но эта информация не более, чем фейки.

Напомним, Гайдай заявил, что россияне могут начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля. До этого времени они будут готовить мобилизованные резервы.

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