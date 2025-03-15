Билодид подписала контракт с футбольным клубом и сыграет в женском чемпионате

Спортсменка официально заключила контракт игрока, в ближайшее время присоединится к тренировочному процессу команды, а вскоре дебютирует на футбольном поле в одном из поединков ЧУ.

"Билодид сможет внести свой вклад в команду не только благодаря победному менталитету, но и непосредственно на футбольном поле", - отмечается в заявлении клуба.

Также подчеркивается, что это подписание - шаг к популяризации женского футбола в Украине.

Билодид с начала сезона сотрудничает с "Металлистом 1925". Ранее она выступала амбассадором клуба. Теперь сотрудничество вышло на новый уровень.

"Я обещаю, что буду стараться на тренировках. Мне интересно почувствовать эту атмосферу, увидеть, как все работает изнутри. Я с нетерпением жду того момента, когда получу шанс выйти на футбольное поле", - сказала Билодид.

Кто такая Дарья Билодид

Уроженка Киева, дочь дзюдоистов Геннадия Билодида и Светланы Кузнецовой. В дзюдо пришла в 6 лет из художественной гимнастики.

Первую взрослую награду завоевала в 16 на открытом Континентальном кубке в Праге. Впоследствии дважды стала чемпионкой Европы и мира (до 48 кг), а на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль.

В рамках подготовки к Олимпиаде-2024 решила перейти в дивизион до 57 кг. В новом весе победила на чемпионате Европы-2024 в Загребе. Однако на Олимпиаде в Париже была дисквалифицирована во втором круге соревнований за пассивное ведение поединка.

Дарья Белодед подписывает соглашение с клубом (instagram.com/m1925wfc)