В Белой Церкви состоялся международный форум "Industrial Evolution: Производство включает экономику"

Событие собрало более 1000 участников - представителей украинских производственных компаний, правительства, международных партнеров и инвесторов, которые обсудили, как восстановить промышленность Украины, привлечь инвестиции и запустить новую индустриальную экономику.

В рамках четырех панельных дискуссий ведущие эксперты обсудили ключевые вопросы развития промышленности в Украине: перспективы индустриального роста, роль индустриальных парков, инвестиционные механизмы, внедрение инноваций и эффективное взаимодействие между государством и бизнесом.

В первой панельной дискуссии "Путь к сильной экономике" приняли участие Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Виктор Микита, Председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, Президент фармацевтической компании "Биофарма Плазма" Константин Ефименко.

"Если мы хотим видеть Украину в ТОП-30 стран мира по уровню ВВП, должны развивать технологии и инновации: микроэлектронику, чипы, дроны и другие прорывные направления. Именно поэтому мы создали Стратегию цифрового развития инноваций Украины WINWIN до 2030 года, которая объединила 14 направлений - от дефенс-тек до АИ. Мы уже работаем над различными инструментами, чтобы создать условия для развития инноваций в Украине: льготы, регуляторные фаст-треки, доступ к финансированию, механизмы открытия новых рынков. Ведь именно цифровизация, технологии и инновации должны стать фундаментом нашего экономического развития", - отметил Михаил Федоров.

Инициатор форума, основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий во время выступления отметил, что индустриальные парки - это ключ к экономическому росту и возвращению украинцев домой.

"Вернуть наших людей из-за границы возможно. Нам надо создать в Украине конкурентные возможности - качественное образование, рабочие места, достойная зарплата, уровень жизни и сервисы. Индустриальный парк - это именно такая точка роста экономики и магнит для инноваций, инвестиций и талантов. Поддержка индустриальных парков со стороны государства и местной общины - это инвестиции. В прошлом году мы перечислили в местный бюджет 18 млн гривен налогов, в этом году - 25 млн, в следующем - 50 млн. За 20 лет - более миллиарда. И это только местный уровень. Сегодня мы закладываем будущее на 15-20 лет вперед", - отметил Василий Хмельницкий.

Во время форума также состоялось открытие нового завода компании Peikko Group (Финляндия) - ведущего европейского производителя решений для монолитного и сборного строительства. Предприятие, построенное на территории индустриального парка, является примером доверия иностранного бизнеса к потенциалу украинской промышленности. Запуск завода - это новые рабочие места, трансфер технологий и дополнительный импульс для развития производственного кластера в Белой Церкви.

"Мы инвестируем в Украину из-за вашего таланта, прекрасных инженерных способностей. Вы имеете много хороших ноу-хау и производств, много требовательных потребителей, что хорошо. И у вас есть рынок сбыта, который функционирует в таких сложных условиях, но все же работает. И этого достаточно для нас, чтобы открывать здесь свое производство. Это риск, на который стоило пойти. Вопрос заключался не в том "почему в Украину?", а "почему не в Украину?". И я не мог найти никаких причин, почему нет. Вот почему мы, европейская компания, сегодня здесь. И подчеркну, что место Украины в Европе", - сказал CEO Peikko Group Топи Паананен на церемонии перерезания ленточки к открытию завода.

Кроме того, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и Виктор Микитася в рамках форума встретились с представителями бизнеса из разных регионов. Разговор получился динамичным и конструктивным.

На мероприятии работала экспозона Made in Ukraine, на которой были представлены современные технологии и инновации, которые уже сегодня меняют производство, городскую инфраструктуру и промышленную логистику. Среди представленных решений - оборудование для автоматизации, строительное и инфраструктурное оборудование, техника для коммунального сектора, системы для электромобильности, сварки, вентиляции и обработки материалов, а также компоненты для промышленной и автомобильной электроники.

Форум показал: несмотря на войну украинская промышленность не останавливается, а ищет пути развития и партнерства. Событие стало пространством для налаживания связей, презентации решений и поиска точек соприкосновения между бизнесом, инвесторами и государством.