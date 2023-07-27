RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Белый дом о выходе РФ из "зерновой сделки": усугубит голод в наиболее пострадавших странах

Фото: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Выход России из "зернового соглашения" усугубит голод в некоторых наиболее пострадавших районах мира, включая Африку.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом она отметила, что выход России из сделки вызвал волатильность цен на зерно.

"Действия России по изъятию столь значительного количества продовольственных товаров с мировых рынков усугубят голод в некоторых наиболее пострадавших районах мира, включая Африку", - сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что в результате черноморской зерновой инициативы на сельские рынки было экспортировано более 32 млн тонн зерна.

Выход РФ из "зернового соглашения"

В этом месяце Россия вышла из соглашения по транзиту украинского зерна, заключенного под эгидой ООН, которое обеспечивало безопасный проход украинских грузовых судов с зерновыми, масличными и пшеницей на мировые рынки.

Украина теперь будет вынуждена почти полностью полагаться на дорогостоящие маршруты через Европейский союз, а самая дешевая альтернативная артерия - река Дунай - после бомбардировок, возможно, не сможет увеличить свои объемы настолько, насколько на это рассчитывали.

По оценкам Международного валютного фонда, в результате этого мировые цены на зерно вырастут на 10-15%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерациязерновой коридорВойна России против Украины