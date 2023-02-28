Белый дом рассчитывает на увеличение поддержки Украины со стороны арабских стран

США считают положительным шагом то, что министерская делегация Саудовской Аравии посетила Киев.
Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По его словам, это был первый министерский визит со стороны арабского государства в Киев с начала войны. В ходе встречи украинская и саудовская стороны заключили официальные договоренности о предоставлении помощи Украине на сумму $400 миллионов.
Эти поставки, в частности генераторов и других необходимых товаров, начнут поступать уже на следующей неделе. Кирби подчеркнул, что подобные действия Саудовской Аравии являются положительным шагом для стран Ближнего Востока.
"Мы надеемся увидеть больше наших партнеров в течение ближайших месяцев", - добавил представитель Белого дома.
Напомним, 26 февраля министр иностранных дел Саудовской Аравии совершил первый за время установления дипломатических отношений визит в Украину.
Он встретился с Владимиром Зеленским и подписал два документа, формализовавших предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн : гумдопомощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.
Затем стало известно, что сотрудничество между Украиной и Саудовской Аравией будет усиливаться. Проактивная коммуникация между странами началась после посредничества королевства в обмене пленными.
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