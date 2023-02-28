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Белый дом рассчитывает на увеличение поддержки Украины со стороны арабских стран

Фото: координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США считают положительным шагом то, что министерская делегация Саудовской Аравии посетила Киев.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, это был первый министерский визит со стороны арабского государства в Киев с начала войны. В ходе встречи украинская и саудовская стороны заключили официальные договоренности о предоставлении помощи Украине на сумму $400 миллионов.

Эти поставки, в частности генераторов и других необходимых товаров, начнут поступать уже на следующей неделе. Кирби подчеркнул, что подобные действия Саудовской Аравии являются положительным шагом для стран Ближнего Востока.

"Мы надеемся увидеть больше наших партнеров в течение ближайших месяцев", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, 26 февраля министр иностранных дел Саудовской Аравии совершил первый за время установления дипломатических отношений визит в Украину.

Он встретился с Владимиром Зеленским и подписал два документа, формализовавших предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн : гумдопомощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.

Затем стало известно, что сотрудничество между Украиной и Саудовской Аравией будет усиливаться. Проактивная коммуникация между странами началась после посредничества королевства в обмене пленными.

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