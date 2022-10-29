Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20 и анонсировал новые визиты

Она уточнила, что 11 ноября по пути на Бали американский лидер примет участие в климатической конференции Организации Объединенных Наций, которая состоится на египетском курорте Шарм эш-Шейхе, а 12-13 ноября посетит столицу Камбоджи Пномпень, где посетит ежегодный саммит США-АСЕАН.

Напомним, 25 октября пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байден по-прежнему не намерен инициировать контакт с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Индонезии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также получил приглашение на международный форум G20 лично от президента Индонезии Видодо во время его визита в Киев. Однако пока в Офисе президента еще нет окончательного решения о визите Зеленского в Индонезию. Оно будет приниматься непосредственно накануне саммита.

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