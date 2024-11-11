Белый дом попытается "успокоить" мир на климатической конференции ООН

Это происходит на фоне опасений сторонников "зеленых" относительно нового баланса сил в Вашингтоне, который приведет к отмене экологических норм и концу климатического лидерства на мировой арене.

"Борьба с утечкой метана, декарбонизация нашей экономики и борьба с повышением уровня моря — вот что я твердо поставлю на повестку дня на COP29», — сказал в комментарии изданию сенатор Шелдон Уайтхаус, председатель бюджетного комитета Сената.

"Но мы не можем игнорировать тот факт, что Дональд Трамп, республиканцы и их мегадоноры ископаемого топлива нацеливают торпеду на климатический прогресс, которого демократы добились за последние четыре года", - добавил он.

По словам Уайтхауса, американцы не откажутся от борьбы за климатические меры и против коррупции в сфере ископаемого топлива, "которая вскоре захватит власть в Вашингтоне".

Трамп и изменения климата

Значимость саммита этого года усилилась после выборов, которые приведут к резкому изменению политики США в области климата. Трамп, назвавший изменение климата "мистификацией", вывел США из Парижского соглашения по климату во время своего последнего пребывания в Белом доме и лишил приоритетов действия по климату в федеральном правительстве.

Ожидается, что он предпримет аналогичные шаги во время своей второй администрации. Он также, вероятно, будет нацелен на агрессивные меры по сокращению выбросов, введенные Агентством по охране окружающей среды президента Джо Байдена, и затормозит реализацию Закона о сокращении инфляции.