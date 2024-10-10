Белый дом о возможных разговорах Трампа с Путиным: если это правда, это вызывает беспокойство

"Конечно, у меня нет подтверждений ни по одному из этих звонков. Но если это действительно правда, то волнует ли это нас, вызывает ли это у нас серьезные беспокойства? Да",- сказала она.

Жан-Пьер добавила, что это особенно беспокоит, учитывая, что Трамп лоббировал против увеличения помощи Украине. "Итак, если это правда, это вызывает беспокойство", - сказала представительница Белого дома.

Как сообщает Немецкая волна, в книге "Война" журналиста и редактора близкого к Демократической партии США издания The Washington Post Боба Вудворда говорится, что Трамп тайно разговаривал с Путиным после завершения президентского срока.

Один из таких контактов мог состояться в начале 2024 года, когда Трамп отдал приказ своему помощнику покинуть его офис в резиденции Мар-а-Лаго, чтобы провести телефонный разговор с Путиным. В книге не раскрывается, что обсуждали Трамп и Путин. В то же время, один из сотрудников предвыборного штаба Трампа ставит под сомнение вероятный контакт. Однако другой источник, близкий к Трампу, заявил Вудворду, что бывший президент мог провести семь разговоров с Путиным с тех пор, как покинул Белый дом в 2021 году.