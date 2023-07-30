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Били по жилым кварталам и не только. В Херсонской области в результате обстрелов есть раненые

Фото: Били по жилым кварталам и не только. В Херсонской области в результате обстрелов есть раненые (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 69 обстрелов по территории Херсонской области. Вследствие вражеской агрессии два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Как отмечает глава ОВА, согласно оперативной информации, за прошедшие сутки враг: 

  • совершил 69 обстрелов, выпустив 313 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА;
  • по городу Херсон враг выпустил 44 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию завода в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - пишет Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правобережной части Херсонской области враг активно обстреливает ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы. Например, 29 июля, в результате вражеских обстрелов по селу Веселое ранения получила 69-летняя женщина.

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