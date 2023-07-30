Фото: Били по жилым кварталам и не только. В Херсонской области в результате обстрелов есть раненые (Getty Images)

За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 69 обстрелов по территории Херсонской области. Вследствие вражеской агрессии два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Как отмечает глава ОВА, согласно оперативной информации, за прошедшие сутки враг: совершил 69 обстрелов, выпустив 313 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА;

по городу Херсон враг выпустил 44 снаряда. "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию завода в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - пишет Прокудин. Ситуация в Херсонской области После деоккупации правобережной части Херсонской области враг активно обстреливает ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы. Например, 29 июля, в результате вражеских обстрелов по селу Веселое ранения получила 69-летняя женщина.