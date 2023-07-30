ua en ru
Вс, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Били по жилым кварталам и не только. В Херсонской области в результате обстрелов есть раненые

Новина українською →
Воскресенье 30 июля 2023 08:48
Били по жилым кварталам и не только. В Херсонской области в результате обстрелов есть раненые Фото: Били по жилым кварталам и не только. В Херсонской области в результате обстрелов есть раненые (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 69 обстрелов по территории Херсонской области. Вследствие вражеской агрессии два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал глава Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Как отмечает глава ОВА, согласно оперативной информации, за прошедшие сутки враг:

  • совершил 69 обстрелов, выпустив 313 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА;
  • по городу Херсон враг выпустил 44 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию завода в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - пишет Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правобережной части Херсонской области враг активно обстреливает ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы. Например, 29 июля, в результате вражеских обстрелов по селу Веселое ранения получила 69-летняя женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Херсонская область Российская Федерация
NEWS
ВСУ атакуют Клещиевку и продвигаются в Запорожской области: карты боев ISW
ВСУ атакуют Клещиевку и продвигаются в Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии
Юлия Акимова, Анастасия Рокитна На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии