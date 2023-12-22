Били и имитировали расстрел. Установлены оккупанты, которые пытали гражданских в Бучанском районе

Установлена бригада российских окупантов, которые в марте 2022 года пытали гражданских во время оккупации Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Что случилось

"19 марта 2022 года во время оккупации Бучанского района Киевской области россияне попали под артиллерийский обстрел ВСУ. Под предлогом поиска наводчиков артиллерийского огня они захватили в плен четырех жителей села Здвижевка", - пишет пресс-служба.

В момент задержания двое пострадавших находились на территории своих домовладений, а другие шли от родственников домой. Во время "задержания" террористы обнаружили у одной из жертв фото военной техники, датированное 25 февраля 2022 года, что стало поводом вывезти потерпевших в сарай на окраине села для допросов.

Удерживая жертв при минусовой температуре, россияне имитировали расстрел и требовали определиться, кто из них наводчик. Не получив ответа, террористы вывезли одного из пленных в лесополосу, где полчаса били его ногами, после чего облили бензином и имитировали сожжение, в частности стреляли над головой из автоматов.

"После этого пострадавших отпустили, обусловив тем, что наводчиков нашли и убили другие российские солдаты", - добавляет пресс-служба.

Фото: установлены оккупанты, которые пытали гражданских в Бучанском районе (npu.gov.ua)

Преступники идентифицированы

К пыткам гражданских причастны спецназовцы "ОМОН" и "СОБР" управления Росгвардии по Красноярскому краю России. Руководил ими командир специального отряда быстрого реагирования "ОМОН" по Красноярскому краю. В частности последний и отдавал приказы о похищении, а также пытках.

Командиру отряда сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Массовые убийства жителей Бучи

Во время оккупации города Бучи и его окрестностей российские войска устроили массовые убийства мирных жителей. Тела погибших людей нашли украинские военные сразу же после деоккупации города в апреле 2022 года. Полиция сообщала, что от рук оккупантов в городе погиб по меньшей мере 461 человек, а на других территориях Киевской области россияне убили по меньшей мере 1137 человек.

Недавно Служба безопасности Украины объявила подозрение оккупанту, получившему "Героя России" за расстрелы в Буче.