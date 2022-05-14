ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Били з танків, "Ураганів", авіації. За добу РФ обстріляла 14 міст та сіл у Донецькій області

Новость на русском →
Донбас, Субота 14 травня 2022 11:02
Били з танків, "Ураганів", авіації. За добу РФ обстріляла 14 міст та сіл у Донецькій області Фото: за добу РФ обстріляла 14 міст та сіл у Донецькій області (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Гурковська

В Донецькій області за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів. Руйнувань отримав 61 об’єкт, у тому числі будинки, підприємства, залізницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацполіції України.

"Ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Ураган", - йдеться в повідомленні.

В поліції додають, що упродовж минулої доби російські війська вдарили по Маріуполю, Авдіївці, Залізному, Лиману, Слов’янську, Святогірську, Сіверську, Вугледару, Мар’їнці, Іллінці, Новолуганському, Яровій, Бахмутському, Богородичному.

Як повідомлялося, російські війська ввечері 13 травня завдали ракетного удару по Слов'янську (Донецька область). Приліт зафіксували на одному із підприємств.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС